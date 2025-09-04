Саммит ШОС — 2025
Основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х заявил, что славянские государства не вторгались в Западную Европу, в то время как обратное происходило неоднократно. Таким образом он отреагировал на слова главы компании SpaceX Илона Маска о происхождении слова «раб».

Слово «раб» происходит от старофранцузского esclave (что означало одновременно «славянин» и «раб»), — пояснил Дуров.

Маск заявил, что слово «раб» в английском языке происходит от латинского sclavus, изначально означавшего «славянин». Он утверждает, что из-за массового порабощения славян в Средние века это слово стало означать «раб» в ряде европейских языков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что славянам и другим «неарийцам» нет места в будущем, которое строят западные элиты. По его словам, это мировоззрение стало основой для возрождения нацизма, расизма и шовинизма.

Помощник президента России Николай Патрушев до этого отметил, что финские войска проводили расистскую политику при оккупации Советской Карелии в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что военные уничтожали прежде всего славян. По словам Патрушева, все преступления финских солдат прописаны в обширной историко-юридической базе.

