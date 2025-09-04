Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками Глава Казани Метшин заявил, что из троечников выходят мэры и губернаторы

Из троечников часто выходят успешные чиновники, включая глав регионов и мэров, заявил выступая перед гимназистами в День знаний глава Казани Ильсур Метшин, сославшись на слова раиса Татарстана Рустама Минниханова. Вместе с тем он отметил, что «надо стараться», сообщает URA.RU.

Как говорит наш президент, глава нашей республики: «из отличников выходят отличники, а из троечников — мэры и руководители регионов, – сказал Метшин.

Ранее совместное исследование банка „Точка“ и hh.ru показало, что троечники чаще отличников идут в бизнес. Согласно опубликованным данным, 19% тех, кто учился на тройки, намерены открыть свое дело в ближайшие два года, против лишь 11% среди отличников.

Лишь 4% тех, кто учился на тройки, смогли сохранить свой бизнес. При этом среди людей с хорошими и отличными оценками (четверки и пятерки) доля успешных предпринимателей составляет 3%, что практически сопоставимо с троечниками. Среди опрошенных предпринимателей не оказалось ни одного круглого отличника.

До этого зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина выступила с предложением снизить проходной балл ЕГЭ в подведомственных Минобрнауки вузах для будущих агрономов и биотехнологов. Депутат привела в пример Аграрный институт Мордовского государственного университета имени Огарева. Она пояснила, что выпускники вынуждены переезжать в другие регионы, где они зачастую остаются после получения высшего образования. А Мордовия, которая считается сельскохозяйственным регионом, остается без профессиональных кадров.