Аналитики сравнили число бизнес-провалов у отличников и троечников Троечники чаще открывают бизнес, но отличники дольше его сохраняют

Троечники чаще отличников идут в бизнес, пишет журналист Ксения Собчак со ссылкой на совместное исследование Точка Банка и hh.ru. Согласно опубликованным данным, 19% тех, кто учился на тройки, намерены открыть свое дело в ближайшие два года, против лишь 11% среди отличников.

Статистика действующих предпринимателей показывает неожиданные результаты: лишь 4% тех, кто учился на тройки, смогли сохранить свой бизнес. При этом среди людей с хорошими и отличными оценками (четверки и пятерки) доля успешных предпринимателей составляет 3%, что практически сопоставимо с троечниками. Особенно показательно, что среди опрошенных предпринимателей не оказалось ни одного круглого отличника.

Эти данные свидетельствуют, что хотя троечники чаще изначально идут в бизнес, их долгосрочная успешность оказывается ненамного выше, чем у тех, кто лучше учился. При этом абсолютные отличники либо не выбирают предпринимательский путь, либо не задерживаются в нем.

Исследование аналитиков также показывает, что 14% россиян активно готовятся к предпринимательству, 36% размышляют об этом, а 23% полностью исключают для себя такой путь.

Ранее врач Инна Решетова рассказала, что в топ регионов — лидеров по долголетию попадают Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. По словам специалиста, исследование, посвященное влиянию региональных факторов на продолжительность жизни, станет основой для карты долголетия России.