В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов

Жительнице Адыгеи предложили взять кредит на замену окон после атаки украинского беспилотника на ее дом, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Инцидент произошел 30 августа в Яблоновском, когда обломки дрона упали на здание. Сын женщины получил ожог спины.

По словам пострадавшей, администрация обещала выплатить компенсацию только через два месяца из-за действующих правил. Чтобы решить проблему быстрее, пострадавшей посоветовали взять кредит. При этом сумма возмещения ограничена 73 тысячами рублей, что, по мнению женщины, недостаточно для восстановления жилища.

Жительница рассказала, что сквозняки и пугающий шум по ночам делают сон с детьми невозможным, а уехать из дома, как большинству пострадавших, некуда. По данным издания, проблемы с восстановлением затронули несколько семей, чьи дома пострадали от атаки беспилотников.

Ранее ВСУ попытались атаковать автомобиль с сотрудниками администрации Каховского округа Херсонской области с помощью двух дронов. Первый беспилотник не достиг цели, а второй — взорвался рядом, из-за чего пассажирам пришлось выпрыгивать на ходу. Обошлось без пострадавших.