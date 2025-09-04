Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 19:05

Киев раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакией и Венгрией нефти из РФ

Зеленский: Трамп недоволен закупкой Словакией и Венгрией нефти из России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство приобретением российской нефти Словакией и Венгрией, об этом со ссылкой на главу Украины Владимира Зеленского сообщает агентство «Интерфакс-Украина». Украинский лидер подчеркнул, что американский коллега крайне негативно относится к практике обхода санкционного режима.

Президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой. Среди прочего есть две страны, мы знаем, что это Венгрия и Словакия, — заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что поддерживает критическую позицию Трампа в отношении европейских стран, продолжающих импортировать российские энергоносители. По его словам, такая практика подрывает эффективность международных ограничений, введенных против Москвы.

Ранее стало известно, что Зеленский проведет отдельные двусторонние переговоры со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. По данным источников, встреча станет продолжением переговоров, состоявшихся 18 августа в Вашингтоне.

