Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры

04 сентября 2025 в 14:24

Зеленский планирует провести отдельные переговоры с Уиткоффом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Украины Владимир Зеленский проведет отдельные двусторонние переговоры со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники в Елисейском дворце. По данным издания, встреча станет продолжением переговоров, состоявшихся 18 августа в Вашингтоне.

Тогда вместе с Зеленским в Белый дом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Кроме того, на встрече присутствовали глава правительства Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский может использовать возможную встречу с российским президентом Владимиром Путиным для повышения своего рейтинга внутри страны и получения определенной легитимности от Москвы. По его мнению, украинский лидер не исключает вариант устроить скандал, схожий с конфликтом, который у него произошел с главой США Дональдом Трампом в Белом доме.

