В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году Мужчину задержали за растление девочки в парке «Лосиный остров» в 2016 году

В Москве арестован иностранец, подозреваемый в надругательстве над несовершеннолетней, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России. По данным ведомства, преступление произошло в 2016 году на территории парка «Лосиный остров».

5 октября 2016 года фигурант, находясь на территории парка «Лосиный остров» в городе Москве, напал на ранее незнакомую несовершеннолетнюю девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, — рассказали в пресс-службе.

Сначала установить личность скрывшегося злоумышленника не удалось. Позже следователи и оперативники тщательно изучили материалы дела и назначили повторные экспертизы, которые стали более информативными. В результате им удалось вычислить подозреваемого: им оказался 28-летний иностранец. Мужчину заключили под стражу и предъявили ему обвинение.

