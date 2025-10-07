Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 11:15

В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году

Мужчину задержали за растление девочки в парке «Лосиный остров» в 2016 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве арестован иностранец, подозреваемый в надругательстве над несовершеннолетней, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России. По данным ведомства, преступление произошло в 2016 году на территории парка «Лосиный остров».

5 октября 2016 года фигурант, находясь на территории парка «Лосиный остров» в городе Москве, напал на ранее незнакомую несовершеннолетнюю девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, — рассказали в пресс-службе.

Сначала установить личность скрывшегося злоумышленника не удалось. Позже следователи и оперативники тщательно изучили материалы дела и назначили повторные экспертизы, которые стали более информативными. В результате им удалось вычислить подозреваемого: им оказался 28-летний иностранец. Мужчину заключили под стражу и предъявили ему обвинение.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 50-летнего жителя города Окуловка, подозреваемого в администрировании интернет-сообществ с запрещенным контентом. По данным следствия, мужчина распространял материалы интимного характера с изображениями несовершеннолетних. В ходе обыска у него изъяли телефоны и флеш-карту.

изнасилования
криминалисты
дети
иностранцы
педофилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле заявили о большой паузе в диалоге с Киевом
Гендиректор «Кавказ.РФ» раскрыл, подорожает ли отдых на Эльбрусе
Россиянка взыскала с химчистки почти 46 тысяч рублей за куртку Calvin Klein
В Кремле рассказали, к чему приведет поставка Украине ракет Tomahawk
Шатдаун в США сорвал важные переговоры с Индонезией
Дуров искупался в запретном озере в Казахстане и поделился кадрами
Стало известно, откуда могли взяться украинские дроны за Уралом
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Политолог назвал три причины, почему США не решатся передать Tomahawk Киеву
Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.