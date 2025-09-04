Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины

Саммит ШОС — 2025
Известный бывший футболист Максим Деменко дал прогноз на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира, сообщила «Газета.Ru». Экс-игрок петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» назвал сборную Франции явным фаворитом в игре против команды Украины.

В своем комментарии Деменко выразил уверенность в победе французской команды, хотя и отметил специфику матчей национальных сборных. Особый интерес он предвидит в другом групповом поединке между командами Армении и Португалии.

Мне кажется, Франция — явный фаворит. Может, не безоговорочный — это все-таки матчи сборных. Но французы должны победить. Интересный матч будет между Арменией и Португалией. Много хороших матчей, но все-таки интересно увидеть эту игру, где много футболистов из чемпионата России. Хотелось бы, чтобы они доказывали на этом уровне, что у нас чемпионат очень плотный и интересный, — сказал Деменко.

Французская и украинская сборные начнут свой путь в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года в рамках группы D. В этой же группе выступают команды Исландии и Азербайджана, которые также будут бороться за выход на мировой форум. Сборные Армении и Португалии соревнуются в группе F вместе с командами Венгрии и Ирландии.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил, что выездной матч сборной России против национальной команды Катара будет интересным и сложным. Он отметил, что фаворитом встречи все равно является именно коллектив Валерия Карпина.

