04 сентября 2025 в 11:00

Кабачковая икра с грибами! Улетная заготовка на зиму: рецепт проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта икра — настоящая революция в мире заготовок! Она сочетает нежность кабачков, насыщенный вкус лесных грибов и пикантность куркумы, создавая абсолютно новый вкусовой опыт. Идеальная закуска для зимних вечеров, которая напомнит о летнем изобилии.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг кабачков, 500 г свежих грибов, 1 кг помидоров, 4 луковицы, 150 мл растительного масла, 1 ст. л. куркумы, 2 ст. л. соли, 80 г сахара и 5 ч. л. яблочного уксуса. Овощи и грибы тщательно вымойте. Кабачки нарежьте кубиками, лук — полукольцами, грибы — ломтиками. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите кожицу, нарежьте мякоть.

В глубоком казане разогрейте масло. Обжарьте лук до золотистости. Добавьте грибы и готовьте 10 минут до испарения жидкости. Положите кабачки, тушите под крышкой 20 минут. Добавьте помидоры, куркуму, соль и сахар. Тушите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая.

За 5 минут до готовности влейте уксус. Пюрируйте массу погружным блендером до желаемой консистенции — можно оставить немного текстуры. Разложите горячую икру по стерильным банкам, закатайте. Укутайте одеялом до полного остывания.

Эта икра хороша тем, что грибы придают ей глубину и насыщенность, а куркума — золотистый цвет и легкую пряность. Подавайте ее с черным хлебом, как гарнир к мясу или как начинку для тарталеток. Через месяц хранения вкус раскроется полностью, став еще богаче и гармоничнее!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
