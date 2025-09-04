Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда

Саммит ШОС — 2025
Полезная для иммунитета заготовка на зиму под названием «Витаминная бомба» представляет собой концентрированную смесь из натуральных продуктов, известных своими укрепляющими свойствами. Эта смесь для поддержки иммунитета создается без термической обработки, что позволяет сохранить максимум витаминов и биологически активных веществ. Регулярное употребление всего одной ложки в день обеспечивает организм мощной защитой в сезон простуд.

Основу эффективной витаминной смеси составляют лимон (200 г), корень имбиря (100 г), натуральный мед (150–200 мл) и грецкие орехи (100 г). Лимон тщательно моют и измельчают вместе с цедрой, имбирь очищают и натирают на мелкой терке, орехи дробят ножом. Все компоненты смешивают в стеклянной таре и заливают жидким медом. Готовую питательную смесь с медом и имбирем настаивают в холодильнике в течение 24 часов, после чего она готова к употреблению.

Эта натуральная поддержка иммунной системы обладает согревающим, противовоспалительным и тонизирующим действием. Ее добавляют в теплый чай, употребляют с утра для активации энергии или используют в качестве полезного десерта. Зимняя заготовка без варки является универсальным и экономичным решением для поддержания здоровья всей семьи.

