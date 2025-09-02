Саммит ШОС — 2025
«Осенний венгерский» салат исчезает первым: секрет идеальных овощей

Готовим беспроигрышную закуску, которая станет хитом зимнего стола. Этот «Осенний венгерский» салат на зиму славится своим сбалансированным вкусом, где нежная кислинка идеально сочетается со сладостью овощей. Его рецепт на зиму ценят за простоту и гарантированный результат. Главный секрет — хрустящие овощи в салате, которые не размягчаются после стерилизации.

Для приготовления потребуются спелые помидоры (2 кг), сочный болгарский перец (1 кг), репчатый лук (1 кг), морковь (0,5 кг). Для маринада: сахар (100 г), соль (40 г), рафинированное масло (200 мл) и 9% уксус (100 мл). Овощи нарезаются соломкой, помидоры — дольками. Все ингредиенты смешиваются с маслом, солью и сахаром, после чего тушатся на медленном огне около 40 минут. В конце приготовления вливается уксус, масса прогревается еще 5 минут и раскладывается по стерильным банкам горячей.

«Осенний венгерский» салат — это вкусная заготовка на зиму, которая не только экономит время, но и становится вкуснее через несколько недель хранения, когда вкусы полностью гармонизируются. Она идеально дополняет мясные блюда, служит самостоятельной закуской или сытным гарниром.

Ранее мы рассказали, как замариновать помидоры с медом.

Анна Скворцова
