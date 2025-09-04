В Госдуме ответили Зеленскому на слова о дальнобойных российских ракетах Депутат Колесник назвал заявление Зеленского о ракетах военной безграмотностью

Россия располагает ракетами с дальностью более пяти тысяч километров еще с 1960-х годов, напомнил в беседе с изданием Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, заявление президента Украины Владимира Зеленского показывает его полную военную некомпетентность и призвано произвести впечатление на западных лидеров.

Парламентарий добавил, что Зеленский слабо разбирается в вооружении. Но украинский лидер придумывает «страшилки», в первую очередь для Франции, надеясь на такую же некомпетентность французского коллеги Эммануэля Макрона.

Комментировать это с военной точки зрения очень тяжело. Потому что Вооруженные силы России могут достать кого угодно в любой точке земного шара. Вот он демонстрирует полнейшую безграмотность как верховный главнокомандующий своей страны. Как и во всем остальном, — заявил Колесник.

Ранее Зеленский в интервью французскому изданию Le Poin заявил, что в скором времени Россия значительно нарастит свой ракетный потенциал, в результате чего станут возможны удары по Парижу. По его словам, дальность оружия составит пять тысяч километров.