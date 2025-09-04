Гибель курянина, диверсанты в Донбассе: как ВСУ атакуют РФ 4 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Колумбийские наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области. Группа диверсантов из Киева попыталась прорваться через позиции ВС РФ в Донбассе. Почти 50 беспилотников совершили налеты на регионы России минувшей ночью. Мужчина погиб при обстреле курского села. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Полсотни БПЛА пытались атаковать территорию РФ минувшей ночью

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на три региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 46 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 24 — было ликвидировано над Ростовской областью. Четыре воздушные цели уничтожены над Краснодарским краем и две — над Волгоградской областью. 16 летательных аппаратов подавлено над Черным морем.

Кроме того, пять БПЛА было сбито силами ПВО над Ростовской областью накануне незадолго до полуночи. Еще четыре дрона подавлены утром 4 сентября над Волгоградской областью.

Всего за за минувшие сутки российская ПВО сбила четыре управляемые авиабомбы и 299 беспилотников самолетного типа, уточнили в Минобороны.

52-летний мужчина умер при ударе ВСУ по Курщине

Накануне украинские войска с помощью БПЛА атаковали село Белица в Беловском районе Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате скончался один человек. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«К сожалению, в результате удара погиб мирный житель — 52-летний мужчина. Искренние соболезнования семье. Это невосполнимая потеря», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Иностранные наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области

Наемники из Колумбии по ошибке атаковали 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, сообщили в силовых структурах. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Садки в Сумской области.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«В районе Садков отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны украинцев есть потери.

Украина теряет по 11 тысяч человек в месяц

Вооруженные силы Украины в месяц теряют как минимум 11 тысяч солдат убитыми и ранеными, заявили в российских силовых структурах. Там уточнили, что статистика занижена. Ранее украинский волонтер Тарас Чмут сообщил, что в день ВСУ теряют порядка 18 человек убитыми, 273 — ранеными и 79 — пропавшими без вести.

«Согласно его логике, имеем около 100 человек безвозвратных потерь в день (с пропавшими) и порядка 3000 — в месяц, а также примерно 8000 раненых. Однако реальность такова, что фронт ВСУ трещит по швам, принудительная мобилизация не прекращается и людей пачками гребут на фронт», — сказал источник.

Он добавил, что только за последнюю неделю в Виннице официально подтвердили смерть 35 военнослужащих ВСУ.

Три человека пострадали при ударах противника по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 37 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 96 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 22 частных дома, здание предприятия, два коммерческих объекта, административное здание, линии электропередачи, а также одна грузовая и 14 легковых машин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам губернатора, женщина пострадала в селе Толоконном при детонации беспилотника. При аналогичных обстоятельствах ранения получил мирный житель поселка Красная Яруга. В Шебекино в результате обстрела пострадала еще одна женщина.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

В ДНР оценили последствия агрессии Киева на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 22 случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты совершили 21 обстрел на Горловском направлении и один — на Волновахском, выпустив суммарно 28 боеприпасов. Поврежден один жилой дом. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Стало известно об уничтожении украинской ДРГ в районе Серебрянки

ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Серебрянки в ДНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, бой произошел, когда ДРГ пыталась пройти через российскую оборонительную линию.

«Трое боевиков уничтожены, остальные, сбросив часть экипировки с боеприпасами, скрылись в западном направлении. Следует отметить, что подобные случаи проникновения на нашу территорию в данном районе отмечаются ежедневно на протяжении почти двух последних недель», — рассказал военэксперт.

Читайте также:

Украинский флот уже не оправится: российское чудо-оружие кошмарит ВСУ

Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад Победы в Пекине

«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ фраз президента

Кошмарят порты часами: НАТО не успевает поставлять оружие ВСУ — всё в труху