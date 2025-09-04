Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила четыре управляемые авиабомбы, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. Помимо этого, в сводке ведомства говорится, что ПВО РФ сбила 299 беспилотных летательных аппаратов, все они были самолетного типа.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщал, что Вооруженные силы Украины ежемесячно несут потери не менее 11 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Данное заявление стало ответом на слова украинского волонтера Тараса Чмута, который утверждал о 18 погибших и 273 раненых представителях ВСУ ежедневно. По расчетам источника, реальные цифры значительно превышают озвученные показатели. Он отметил, что фронт ВСУ испытывает серьезное напряжение, при этом продолжается принудительная мобилизация, а фактическое количество потерь может быть еще выше, чем официально признается.

До этого глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что передовые подразделения Вооруженных сил РФ ведут уличные бои в Купянске, вытесняя украинских военных. Он подчеркнул, что говорить о полном установлении контроля над городом пока преждевременно, но процесс освобождения территории продолжается последовательно. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.