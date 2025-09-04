Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:16

Российская ПВО остановила сотни атакующих дронов

ПВО России сбила четыре управляемые авиабомбы и 299 дронов за сутки

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила четыре управляемые авиабомбы, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. Помимо этого, в сводке ведомства говорится, что ПВО РФ сбила 299 беспилотных летательных аппаратов, все они были самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщал, что Вооруженные силы Украины ежемесячно несут потери не менее 11 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Данное заявление стало ответом на слова украинского волонтера Тараса Чмута, который утверждал о 18 погибших и 273 раненых представителях ВСУ ежедневно. По расчетам источника, реальные цифры значительно превышают озвученные показатели. Он отметил, что фронт ВСУ испытывает серьезное напряжение, при этом продолжается принудительная мобилизация, а фактическое количество потерь может быть еще выше, чем официально признается.

До этого глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что передовые подразделения Вооруженных сил РФ ведут уличные бои в Купянске, вытесняя украинских военных. Он подчеркнул, что говорить о полном установлении контроля над городом пока преждевременно, но процесс освобождения территории продолжается последовательно. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

СВО
ПВО
БПЛА
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.