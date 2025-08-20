Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском Командир украинской ДРГ Жук дал показания о подрыве автомоста в Брянской области

Задержанный под Брянском командир диверсионно-разведывательной группы ВСУ Александр Жук рассказал о подрыве автомобильного моста в мае 2025 года, сообщает ТАСС. В результате диверсии погибли семь мирных жителей.

Мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянского района осуществлены группой из военнослужащих Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Салашак Максим Валерьевич, позывной Фокс, — заявил Жук.

По данным ФСБ, обезвреженная в Брянской области ДРГ подорвала железную дорогу в Новооскольском районе Белгородской области в сентябре 2024 года. В мае 2025 года группа осуществила подрыв автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. ДРГ действовала по «указанию куратора от Главного управления Минобороны Украины А. Колодко».

ЧП с обрушением моста произошло 31 мая на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области. Обломки конструкции рухнули прямо на проходящий пассажирский состав № 86 Климов — Москва. Машинист Павел Мишин успел затормозить, поэтому большинство пассажиров смогли спастись.