Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за кражи пасынком сигарет у отчима

Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела из-за кражи у отчима девяти пачек сигарет, информирует Telegram-канал Baza. По данным источника, мужчине грозит шесть лет колонии. В «сигаретном» эквиваленте это будет по 6,5 месяцев за пачку.

35-летний Анатолий знал, где спрятаны сигареты отчима Александра, поскольку когда они выпивали вместе, мужчина увидел тайник с табаком. 21 августа пасынок зашел к отчиму за спичками, но него не было дома. Тогда мужчина прошел в открытую летнюю кухню и начал искать в ящиках. После обнаружения спичек он заметил ключи от дома.

Анатолий проверил тайник и вытащил сигареты. Когда отчим заметил пропажу, то сразу подумал на пасынка, после чего написал заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что Анатолий скурил весь табак. Уголовное дело против него возбуждено по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. В прошлом мужчина был неоднократно судим.

Ранее россиянин украл 5 тыс. рублей из кассы компьютерного клуба. В региональном управлении МВД сообщили, что перед содеянным злоумышленник парил вейп администратора.