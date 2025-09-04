Кабачковые оладьи с грибной икрой. Самый простой завтрак за 7 минут

Эти оладьи — настоящее превращение простых продуктов в кулинарный шедевр! Нежные кабачковые оладушки с хрустящей корочкой и ароматная грибная икра с пряностями создают идеальный дуэт. Идеальная закуска для праздничного стола или особенного ужина, которая поражает и вкусом, и элегантностью подачи.

Для приготовления вам понадобится: для оладьев — 350 г кабачков, 200 мл кефира, 2 яйца, 160 г муки, 1 ч. л. сладкой паприки, 2 ст. л. растительного масла; для икры — 400 г шампиньонов, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. л. горчицы, 0,5 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. молотого кориандра, пучок зеленого лука.

Кабачки натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте с кефиром, яйцами, паприкой и мукой. Тесто должно получиться как густая сметана. Жарьте оладьи на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистости.

Для икры грибы, морковь и лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, готовьте 5 минут. Добавьте грибы, жарьте до испарения жидкости. Приправьте горчицей, перцем и кориандром, тушите под крышкой 10 минут. Измельчите блендером в пасту, но не однородную — пусть останутся текстуры.

Подавайте оладьи теплыми, с грибной икрой и посыпав мелко нарезанным зеленым луком. Это блюдо особенно хорошо с охлажденной сметаной или греческим йогуртом. Грибная икра может храниться в холодильнике до пяти дней, а оладьи лучше готовить непосредственно перед подачей — так они сохранят свою хрустящую текстуру!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.