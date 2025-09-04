Творожные коржики в духовке! Вкусные, нежные — обожают взрослые и дети

Эти коржики — настоящее воплощение домашнего уюта! Нежное творожное тесто, сливочный аромат и хрустящая сахарная корочка создают идеальное сочетание для чаепития. Они покоряют с первого кусочка своей мягкостью и нежным вкусом, который напоминает о детстве и бабушкиной выпечке.

Для приготовления вам понадобится: 220 г творога, 80 г сливочного масла, 330 г муки, 200 г сахарной пудры, 1 яйцо, 10 г разрыхлителя, 1 г ванилина и 1 ч. л. соли. Размягченное масло взбейте с 150 г сахарной пудры до пышности. Добавьте творог, яйцо и ванилин, тщательно перемешайте.

Муку просейте с разрыхлителем и солью. Постепенно введите в творожную массу, замешивая мягкое эластичное тесто. Оно может немного липнуть к рукам — это нормально. Уберите тесто в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом.

Тесто раскатайте в пласт толщиной 1,5 см. Вырежьте стаканом кружочки. Обмакните каждую заготовку в оставшуюся сахарную пудру с двух сторон. Выложите на противень на расстоянии 2–3 см друг от друга. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета и характерного глянца.

Дайте коржикам полностью остыть на решетке — так они сохранят свою хрустящую текстуру. Эти коржики хороши тем, что их можно хранить в герметичной коробке до 5 дней — они остаются мягкими и ароматными. Подавайте их с молоком, кофе или какао — они идеально подходят для семейного завтрака или вечернего чаепития!

