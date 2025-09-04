Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:06

Творожные коржики в духовке! Вкусные, нежные — обожают взрослые и дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти коржики — настоящее воплощение домашнего уюта! Нежное творожное тесто, сливочный аромат и хрустящая сахарная корочка создают идеальное сочетание для чаепития. Они покоряют с первого кусочка своей мягкостью и нежным вкусом, который напоминает о детстве и бабушкиной выпечке.

Для приготовления вам понадобится: 220 г творога, 80 г сливочного масла, 330 г муки, 200 г сахарной пудры, 1 яйцо, 10 г разрыхлителя, 1 г ванилина и 1 ч. л. соли. Размягченное масло взбейте с 150 г сахарной пудры до пышности. Добавьте творог, яйцо и ванилин, тщательно перемешайте.

Муку просейте с разрыхлителем и солью. Постепенно введите в творожную массу, замешивая мягкое эластичное тесто. Оно может немного липнуть к рукам — это нормально. Уберите тесто в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом.

Тесто раскатайте в пласт толщиной 1,5 см. Вырежьте стаканом кружочки. Обмакните каждую заготовку в оставшуюся сахарную пудру с двух сторон. Выложите на противень на расстоянии 2–3 см друг от друга. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета и характерного глянца.

Дайте коржикам полностью остыть на решетке — так они сохранят свою хрустящую текстуру. Эти коржики хороши тем, что их можно хранить в герметичной коробке до 5 дней — они остаются мягкими и ароматными. Подавайте их с молоком, кофе или какао — они идеально подходят для семейного завтрака или вечернего чаепития!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
творог
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы сроки выгодной для России добычи нефти
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.