04 сентября 2025 в 08:44

Хрустящая кесадилья с яйцом и беконом! Обалденный завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта кесадилья — идеальное начало дня: сытное, ароматное и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за считаные минуты. Хрустящая тортилья, расплавленный сыр, хрустящий бекон и нежное яйцо создают гармоничный дуэт, который зарядит энергией на весь день.

Для приготовления вам понадобится: 2 большие тортильи, 4 ломтика бекона, 2 яйца, 100 г тертого сыра (чеддер или смесь мексиканских сыров), соль, перец, щепотка паприки и растительное масло для жарки. Бекон нарежьте полосками, обжарьте до хрустящей корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

В той же сковороде слегка взбейте яйца с солью, перцем и паприкой. Готовьте скрембл на среднем огне, постоянно помешивая, до мягкой кремообразной консистенции. На одну тортилью равномерно выложите половину сыра, яичный скрембл, бекон и оставшийся сыр. Накройте второй тортильей.

Обжаривайте на сухой сковороде или с минимальным количеством масла 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки. Сыр внутри должен полностью расплавиться. Готовую кесадилью разрежьте на 4–6 сегментов.

Подавайте сразу же, пока сыр тянется. Идеально дополнить ее свежим гуакамоле, сметаной или острым соусом. Эта кесадилья хороша тем, что ее можно разнообразить — добавить авокадо, помидоры или сладкий перец. Она остается вкусной даже в холодном виде, поэтому ее можно взять с собой в качестве сытного перекуса!

рецепты
завтраки
яйца
кесадилья
Мария Левицкая
М. Левицкая
