Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 10:09

Актер Устюгов вышел в свет с женой, которая младше его на 17 лет

Актер Устюгов вывел в свет жену Шиловскую, которая младше его на 17 лет

Александр Устюгов и Аглая Шиловская Александр Устюгов и Аглая Шиловская Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Устюгов появился на публике с женой, коллегой Аглаей Шиловской, которая младше его на 17 лет, после тайной свадьбы, состоявшейся летом. Для артиста этот брак стал третьим по счету. Пара посетила закрытую премьеру сериала «Константинополь» в столичном кинотеатре «Каро Октябрь».

На красной дорожке 49-летний Устюгов и 32-летняя Шиловская позировали вместе. Актер был в элегантном костюме, а его супруга выбрала длинное бархатное платье с кружевом.

Ранее актеры рассказали, что устроили скромную церемонию без гостей и уехали в свадебное путешествие в Таиланд. Устюгов, комментируя слухи о беременности Шиловской, опроверг их, но не исключил, что дети у них появятся в будущем.

До этого певица Екатерина Шаврина, которой в этом году исполнится 83 года, впервые представила публике своего молодого мужа во время съемок шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Как объявил ведущий Андрей Малахов, супруг артистки, ранее избегавший публичности, впервые решился появиться перед камерами.

Александр Устюгов
актеры
свадьбы
премьеры
пары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином
Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Раскрыты детали продажи билетов на «Щелкунчика» в 2025 году
На форуме «Сообщество» обсудят укрепление национального суверенитета
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.