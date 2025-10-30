Актер Устюгов вышел в свет с женой, которая младше его на 17 лет

Актер Устюгов вышел в свет с женой, которая младше его на 17 лет Актер Устюгов вывел в свет жену Шиловскую, которая младше его на 17 лет

Актер Александр Устюгов появился на публике с женой, коллегой Аглаей Шиловской, которая младше его на 17 лет, после тайной свадьбы, состоявшейся летом. Для артиста этот брак стал третьим по счету. Пара посетила закрытую премьеру сериала «Константинополь» в столичном кинотеатре «Каро Октябрь».

На красной дорожке 49-летний Устюгов и 32-летняя Шиловская позировали вместе. Актер был в элегантном костюме, а его супруга выбрала длинное бархатное платье с кружевом.

Ранее актеры рассказали, что устроили скромную церемонию без гостей и уехали в свадебное путешествие в Таиланд. Устюгов, комментируя слухи о беременности Шиловской, опроверг их, но не исключил, что дети у них появятся в будущем.

До этого певица Екатерина Шаврина, которой в этом году исполнится 83 года, впервые представила публике своего молодого мужа во время съемок шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Как объявил ведущий Андрей Малахов, супруг артистки, ранее избегавший публичности, впервые решился появиться перед камерами.