США поставили ультиматум Сербии из-за «Газпрома»

Вашингтон ожидает от Белграда, что тот убедит «Газпром» продать долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в пользу государства, передает Bloomberg. Также США не исключают национализации предприятия Сербией.

При этом президент страны Александр Вучич выступил против «любых односторонних шагов» в адрес российского «Газпрома», уточнили журналисты. Отмечается, что на данный момент «Газпром нефть» владеет 44,85% NIS, еще 11,3% принадлежит «Газпрому». Доля Сербии в компании составляет 29,87%. Сам Вучич считает дальнейшую национализацию недопустимой.

Я не коммунист и не фашист, — прокомментировал свое решение президент.

Ранее Вучич выступил с критикой политики европейских стран в отношении России. По его словам, Европа намерена создать новый железный занавес и не учитывает позицию нейтральных государств.

До этого стало известно, что NIS попала под действие европейских ограничений после американских санкций. Сербский лидер выразил надежду на поддержку со стороны ЕС в сложившейся ситуации, отметив двойное давление на сербскую нефтяную отрасль.