Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 10:09

США поставили ультиматум Сербии из-за «Газпрома»

Bloomberg: США требуют от Сербии национализировать NIS из-за «Газпрома»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вашингтон ожидает от Белграда, что тот убедит «Газпром» продать долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в пользу государства, передает Bloomberg. Также США не исключают национализации предприятия Сербией.

При этом президент страны Александр Вучич выступил против «любых односторонних шагов» в адрес российского «Газпрома», уточнили журналисты. Отмечается, что на данный момент «Газпром нефть» владеет 44,85% NIS, еще 11,3% принадлежит «Газпрому». Доля Сербии в компании составляет 29,87%. Сам Вучич считает дальнейшую национализацию недопустимой.

Я не коммунист и не фашист, — прокомментировал свое решение президент.

Ранее Вучич выступил с критикой политики европейских стран в отношении России. По его словам, Европа намерена создать новый железный занавес и не учитывает позицию нейтральных государств.

До этого стало известно, что NIS попала под действие европейских ограничений после американских санкций. Сербский лидер выразил надежду на поддержку со стороны ЕС в сложившейся ситуации, отметив двойное давление на сербскую нефтяную отрасль.

Сербия
Александр Вучич
Газпром
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера новогоднего шоу «История игрушек» состоится в «Острове Мечты»
Во Львовской области на Украине вспыхнула теплоэлектростанция
Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином
Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.