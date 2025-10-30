Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:12

Оставляющих в подъезде обувь жильцов предупредили о штрафах

Депутат Колунов: жильцов могут штрафовать за хранение личных вещей в подъезде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жильцов дома могут штрафовать за хранение личных вещей, в том числе обуви, велосипедов и самокатов, в подъезде, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, такие действия нарушают правила противопожарной безопасности.

Такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и правила технической эксплуатации дома, — сказал Колунов.

Депутат подчеркнул, что посторонние предметы могут мешать эвакуации жителей в случае ЧП. Нарушение правил безопасности грозит штрафом 5–15 тыс. рублей для физических лиц и 300–400 тыс. рублей для юридических лиц, уточнил Колунов.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что неправильная утилизация мусора на дачном участке может привести к значительным штрафам. Он отметил, что правление садоводческого товарищества обязано обеспечить наличие специальной контейнерной площадки и организовать вывоз отходов через регионального оператора.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что намеренная остановка лифта или ложные вызовы диспетчера грозят штрафом до пяти тысяч рублей. По его словам, подобное поведение могут счесть нарушением безопасности эксплуатации устройства.

