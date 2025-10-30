Оставляющих в подъезде обувь жильцов предупредили о штрафах Депутат Колунов: жильцов могут штрафовать за хранение личных вещей в подъезде

Жильцов дома могут штрафовать за хранение личных вещей, в том числе обуви, велосипедов и самокатов, в подъезде, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, такие действия нарушают правила противопожарной безопасности.

Такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и правила технической эксплуатации дома, — сказал Колунов.

Депутат подчеркнул, что посторонние предметы могут мешать эвакуации жителей в случае ЧП. Нарушение правил безопасности грозит штрафом 5–15 тыс. рублей для физических лиц и 300–400 тыс. рублей для юридических лиц, уточнил Колунов.

