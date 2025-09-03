Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:28

Убивает голод до утра: ужин на 200 ккал, после него не тянет к холодильнику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытная запеканка — решение для тех, кто устал бороться с ночными походами к холодильнику. Она убивает голод до утра! Блюдо содержит медленные углеводы, белок и клетчатку, которые обеспечивают длительное насыщение.

Для приготовления смешайте 500 г творога 5% жирности, 2 яйца, 100 г тертого цукини (предварительно отжатого), 50 г овсяных отрубей, измельченный укроп, соль и перец. Выложите массу в форму, сверху распределите 2 помидора кружочками и посыпьте 50 г тертого сыра. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Запеканка содержит всего 200 ккал на порцию, богата казеином (ночной белок), который медленно усваивается, и пищевыми волокнами, предотвращающими скачки сахара в крови. Это ужин, после которого не тянет к холодильнику.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетный ужин — картофельная запеканка с куриной печенью.

ужины
рецепты
запеканки
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян
Названа причина, почему Зеленский откажется встретиться с Путиным в Москве
Путин одним словом описал пост Трампа о заговоре против США
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.