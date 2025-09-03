Убивает голод до утра: ужин на 200 ккал, после него не тянет к холодильнику

Сытная запеканка — решение для тех, кто устал бороться с ночными походами к холодильнику. Она убивает голод до утра! Блюдо содержит медленные углеводы, белок и клетчатку, которые обеспечивают длительное насыщение.

Для приготовления смешайте 500 г творога 5% жирности, 2 яйца, 100 г тертого цукини (предварительно отжатого), 50 г овсяных отрубей, измельченный укроп, соль и перец. Выложите массу в форму, сверху распределите 2 помидора кружочками и посыпьте 50 г тертого сыра. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Запеканка содержит всего 200 ккал на порцию, богата казеином (ночной белок), который медленно усваивается, и пищевыми волокнами, предотвращающими скачки сахара в крови. Это ужин, после которого не тянет к холодильнику.

