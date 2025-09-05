Раскрыто, что дроны «Рубикона» сделали с логистикой ВСУ NI: дроны «Рубикона» сделали из линии снабжения ВСУ дорогу смерти

Ударные дроны центра «Рубикон» лишили ВСУ свободы маневра, пишет журнал The National Interest. По данным аналитиков, аппараты парализовали логистику, начали контролировать все маршруты и превратили все логистические линии «в дорогу смерти».

В результате подразделения ВСУ столкнулись с перебоями в снабжении, нехваткой топлива и боеприпасов, а также повышенной опасностью при ротации войск, — подчеркнули эксперты.

Как они отметили, операторы «Рубикона» сумели достичь мастерства, позволяющего им выполнять задачи, которые страны НАТО возлагают на воздушно-десантные войска. При этом российская армия не задействовала вертолеты или войска, указали они.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что России следует относиться с осторожностью к восхищению американских журналистов в отношении дрона «Квазимачта». Он напомнил слова русского полководца Александра Суворова, что восхищение врагов может указывать на ошибки, а критика — на правильные действия.

Тем временем украинские бойцы 119-й бригады территориальной обороны и 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказались в тяжелом положении в Серебрянском лесничестве в ЛНР. При этом фиксируются случаи их сдачи в плен российским войскам. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.