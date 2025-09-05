Саммит ШОС — 2025
Раскрыто, что дроны «Рубикона» сделали с логистикой ВСУ

NI: дроны «Рубикона» сделали из линии снабжения ВСУ дорогу смерти

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Ударные дроны центра «Рубикон» лишили ВСУ свободы маневра, пишет журнал The National Interest. По данным аналитиков, аппараты парализовали логистику, начали контролировать все маршруты и превратили все логистические линии «в дорогу смерти».

В результате подразделения ВСУ столкнулись с перебоями в снабжении, нехваткой топлива и боеприпасов, а также повышенной опасностью при ротации войск, — подчеркнули эксперты.

Как они отметили, операторы «Рубикона» сумели достичь мастерства, позволяющего им выполнять задачи, которые страны НАТО возлагают на воздушно-десантные войска. При этом российская армия не задействовала вертолеты или войска, указали они.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что России следует относиться с осторожностью к восхищению американских журналистов в отношении дрона «Квазимачта». Он напомнил слова русского полководца Александра Суворова, что восхищение врагов может указывать на ошибки, а критика — на правильные действия.

Тем временем украинские бойцы 119-й бригады территориальной обороны и 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказались в тяжелом положении в Серебрянском лесничестве в ЛНР. При этом фиксируются случаи их сдачи в плен российским войскам. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

