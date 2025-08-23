Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 16:46

Простой рецепт бюджетного ужина: картофельная запеканка с куриной печенью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с куриной печенью — это сытное и ароматное блюдо, где нежная текстура картофельного пюре сочетается с насыщенным вкусом печени и пикантными нотками лука и специй.

Для приготовления отварите 500 г картофеля, приготовьте пюре с 50 мл молока и 20 г сливочного масла. Обжарьте 300 г куриной печени с 1 луковицей до готовности, добавьте соль, перец и 1 ч. л. тимьяна. В форму для запекания выложите слоями картофельное пюре и печень, сверху посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте 20 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячей, украсив зеленью. Эта запеканка готовится по простому рецепту и станет идеальным бюджетным ужином для всей семьи.

Ранее стало известно, как приготовить шашлык на сковороде: медово-горчичная курица с золотой корочкой за 20 минут.

запеканки
рецепты
ужины
печень
Дарья Иванова
Д. Иванова
