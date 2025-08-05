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05 августа 2025 в 19:01

Шашлык на сковороде: медово-горчичная курица с золотой корочкой за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовить шашлык можно и на сковороде. По этому рецепту вы получите обалденную курицу в медово-горчичном маринаде. Сочные кусочки мяса с хрустящей золотой корочкой гарантированы за 20 минут!

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками 3-4 см, замаринуйте в смеси из 3 ст. л. горчицы, 2 ст. л. меда, 2 измельченных зубчиков чеснока, 1 ч. л. паприки, соли и черного перца. Оставьте промариноваться. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла, выложите мясо и обжаривайте на среднем огне 12–15 минут, периодически переворачивая, до румяной корочки.

Готовый шашлык покоряет контрастом текстур: хрустящая карамелизованная поверхность скрывает нежнейшее мясо, пропитанное медово-горчичным вкусом с легкой остринкой. Подавайте с овощным салатом и зеленью — это блюдо готовится быстрее, чем на мангале, а вкус не уступает традиционному шашлыку!

Ранее стало известно, как приготовить карамелизированные куриные бедра на сковороде.

курица
шашлыки
рецепты
маринады
Дарья Иванова
Д. Иванова
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