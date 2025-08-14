Подсели на эти шашлычки из рыбки — готовлю все лето! Вот секрет сочности

Хотите удивить близких необычным рыбным блюдом? Попробуйте шашлычки из скумбрии — они получаются невероятно сочными и ароматными! Весь секрет — в особом маринаде из яблочного и апельсинового соков с прованскими травами. Такая рыбка станет настоящим украшением вашего стола и покорит даже самых взыскательных гурманов.

Для приготовления вам понадобится: 2 скумбрии, сок 1 яблока и 1 апельсина, соевый соус, оливковое масло и специи. Очистите рыбу, нарежьте на медальоны и замаринуйте в смеси соков с чесноком и травами на 1–2 часа. Затем нанижите кусочки на шпажки и обжарьте на гриле по 3–4 минуты с каждой стороны.

Шашлычки из скумбрии хороши как горячими, так и холодными. Подавайте их с овощным салатом или рисом — это блюдо станет вашим любимым способом приготовления рыбы. Попробуйте — и вы поймете, почему вся семья подсела на этот рецепт!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.