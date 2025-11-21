Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 04:00

Превращаю обычную рыбу в нежнейшие котлеты под сметанной шубой — блюдо, от которого все в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Весь секрет этих котлет — в волшебном преображении в духовке под слоем сметаны. Соус пропитывает их, делая невероятно сочными и нежными, а сверху образуется аппетитная румяная корочка.

Мелко нарезаю 400 г рыбного филе, один репчатый лук и пучок зелени. Смешиваю их в миске с одним яйцом, солю и перчу по вкусу. Из полученного фарша формирую небольшие шарики-котлеты. Обжариваю их на сковороде с 1 ст. л. растительного масла до золотистой корочки со всех сторон.

Все обжаренные котлеты перекладываю в жаропрочную форму, заливаю 100 г сметаны, при необходимости еще немного солю и перчу. Отправляю форму в разогретую до 200–220 °C духовку на 12–15 минут, пока соус не зарумянится, а котлеты не пропарятся. Подаю горячими, полив сметанным соусом из формы.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю семгу со специальным соусом — получается так вкусно, что можно забыть о ресторанах
Общество
Готовлю семгу со специальным соусом — получается так вкусно, что можно забыть о ресторанах
Этот рецепт выручает меня постоянно: готовлю такой салат с рыбкой на работу и на ужин
Общество
Этот рецепт выручает меня постоянно: готовлю такой салат с рыбкой на работу и на ужин
Надоевшие котлеты больше не жарю: нашла рецепт куриных бомбочек — вкуснейшие биточки в панировке
Общество
Надоевшие котлеты больше не жарю: нашла рецепт куриных бомбочек — вкуснейшие биточки в панировке
Такие котлетки улетают быстрее мясных: обалденные биточки из риса, кабачка и кукурузы. Идеально для разнообразия семейного меню
Общество
Такие котлетки улетают быстрее мясных: обалденные биточки из риса, кабачка и кукурузы. Идеально для разнообразия семейного меню
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
Семья и жизнь
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
рыба
котлеты
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Вильфанд рассказал о площади снежного покрова в России
День психолога: чествуем специалистов по душевному здоровью
США пригрозили России новыми санкциями
«Протрезвели»: киевляне назвали русский родным, «мова» уже даром не нужна
Аэропорты Саратова и Тамбова экстренно прекратили полеты
Солдаты КНДР пересекли границу с Южной Кореей
ВС РФ уничтожили тысячи солдат ВСУ, пытавшихся вырваться из Купянска
ЕС рассматривает возможность возглавить подготовку палестинской полиции
Посол США заявила о переломном моменте в украинском конфликте
«Вороватая шайка»: Небензя обратился к Западу на фоне скандала на Украине
Журналисты раскрыли преступные методы украинской армии
США сливают Зеленского: кто станет новым президентом Украины
Освобождение Купянска, главная цель РФ, СВО: заявления Путина и Герасимова
В США назвали ожидаемую дату подписания Зеленским плана по Украине
Стало известно о последствиях запрета программ лояльности на маркетплейсах
Фаза Луны сегодня, 21 ноября 2025 года: что делать в начале лунного цикла?
«Шаг за шагом»: российские военные продолжают работу под Купянском
Погребняк устроила роскошный праздник в Эмиратах
Кадышева уйдет из «Золотого кольца»? Заменит ли ее сын, правда о здоровье
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.