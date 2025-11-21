Превращаю обычную рыбу в нежнейшие котлеты под сметанной шубой — блюдо, от которого все в восторге

Превращаю обычную рыбу в нежнейшие котлеты под сметанной шубой — блюдо, от которого все в восторге

Весь секрет этих котлет — в волшебном преображении в духовке под слоем сметаны. Соус пропитывает их, делая невероятно сочными и нежными, а сверху образуется аппетитная румяная корочка.

Мелко нарезаю 400 г рыбного филе, один репчатый лук и пучок зелени. Смешиваю их в миске с одним яйцом, солю и перчу по вкусу. Из полученного фарша формирую небольшие шарики-котлеты. Обжариваю их на сковороде с 1 ст. л. растительного масла до золотистой корочки со всех сторон.

Все обжаренные котлеты перекладываю в жаропрочную форму, заливаю 100 г сметаны, при необходимости еще немного солю и перчу. Отправляю форму в разогретую до 200–220 °C духовку на 12–15 минут, пока соус не зарумянится, а котлеты не пропарятся. Подаю горячими, полив сметанным соусом из формы.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.