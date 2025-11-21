Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 05:00

Юрист рассказал об изменениях в налоговом законодательстве в 2026 году

Юрист Хаминский: региональные льготы по УСН будут упорядочены с 2026 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Региональные льготы по упрощенной системе налогообложения будут упорядочены с 2026 года, заявил NEWS.ru юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, в настоящее время субъекты имеют право устанавливать ставки в широком диапазоне: от 1 до 6%, если объектом налогообложения являются доходы.

В ГД на рассмотрении находится законопроект правительства, направленный на внесение изменений в ч. 1 и ч. 2 Налогового кодекса, а также отдельные законодательные акты РФ. Указанным проектом закона субъектам Федерации планируют ограничить возможности устанавливать льготные ставки налога для бизнеса на «упрощенке». Сейчас, согласно нормам НК РФ, для налогоплательщиков, применяющих УСН, законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6%, если объектом являются доходы, и в пределах от 5 до 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в зависимости от категорий налогоплательщиков, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что в настоящее время индивидуальный предприниматель должен придерживаться установленных в региональном законе условий для оплаты налога по заниженной ставке. По его словам, чаще всего для этого следует осуществлять определенный вид деятельности. Юрист добавил, что такой подход ведет к созданию так называемых внутренних офшоров.

Сейчас ИП должен соответствовать установленным в региональном законе условиям, при выполнении которых можно платить налог по пониженной ставке. Наиболее часто встречающееся условие применения более низких ставок — это осуществление определенного вида деятельности, поименованного в региональном законе. По сути, существование таких внутренних офшоров стимулировало бизнес на упрощенной системе налогообложения лишь номинально переезжать в регион с более низкими ставками в целях налоговой оптимизации, — пояснил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что, согласно новому законопроекту, налогоплательщиков станет устанавливать не субъект РФ, а федеральный центр. По его словам, региональные льготы по УСН будут распространяться исключительно на те отрасли экономики, которые правительство посчитает наиболее важными.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что для некоммерческих организаций на год продлевается возможность гибкого использования доходов, согласно закону о сохранении фондов целевого капитала НКО. По его словам, поддержка сектора является вложением в будущее России.

Россия
законы
юристы
налоги
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
