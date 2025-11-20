В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки некоммерческого сектора Депутат Чаплин: гибкий порядок использования доходов для НКО продлевается на год

Для некоммерческих организаций на год продлевается возможность гибкого использования доходов, согласно закону о сохранении фондов целевого капитала НКО, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, поддержка сектора является вложением в будущее России.

Законопроект предусматривает продление до 1 января 2027 года особого порядка, разрешающего специализированным организациям использовать на административно-управленческие расходы увеличенный процент от дохода, полученного от доверительного управления целевыми капиталами некоммерческих организаций. Это позволит сохранить финансовую стабильность фондов целевых капиталов, которые формируются за счет пожертвований и направляются на финансирование образования, науки, культуры и других социально значимых сфер, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что многие организации, особенно в образовании и науке, зависят от целевых капиталов. Однако, по словам Чаплина, в условиях экономической нестабильности старые нормативы по расходам стали для них слишком жесткими. Депутат указал, что это создает риски сокращения важных социальных программ и проектов.

Новый законопроект позволяет организациям покрывать административные расходы, без которых их нормальная работа невозможна. Это вопрос не только финансовой отчетности, а гарантия непрерывности работы фондов, чьи программы направлены на развитие талантливой молодежи, поддержку научных исследований и сохранение культурного наследия, — добавил Чаплин.

Он заключил, что продление норм — разумное решение, которое дает отрасли больше времени на адаптацию к нынешним экономическим условиям. По словам депутата, при этом закон сохраняет контроль: все средства остаются в правовом пространстве, а их использование строго учитывается.

Ранее начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что некоммерческие организации теперь сосредоточены на проектах, которые способствуют развитию страны, а не на политической деятельности. По его словам, НКО уже освоили культуру проектного управления.