20 ноября 2025 в 08:25

Этот рецепт выручает меня постоянно: готовлю такой салат с рыбкой на работу и на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат я впервые попробовал в гостях у друга, когда мы собирались посмотреть футбол. Простое сочетание консервированного тунца с овощами и яйцом оказалось настолько удачным, что теперь это мое спасение, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное. Особенно радует, что все ингредиенты всегда под рукой.

Для салата мне нужно: тунец в собственном соку (180 г), кукуруза консервированная (200 г), красный лук (1 шт., примерно 100 г), соленые огурцы (2 шт.), яйца отварные (2 шт.). Для заправки смешиваю сметану (3 ст. л.) с майонезом (2 ст. л.) — так салат получается нежным, но не слишком калорийным. Готовлю так: тунец разминаю вилкой, лук и огурцы нарезаю мелкими кубиками, яйца крупно тру. Все ингредиенты смешиваю с кукурузой и заправкой. Даю настояться 10–15 минут в холодильнике. Подаю с зеленью и свежим хлебом.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

