20 ноября 2025 в 16:15

Надоевшие котлеты больше не жарю: нашла рецепт куриных бомбочек — вкуснейшие биточки в панировке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Надоевшие котлеты больше не жарю: нашла рецепт куриных бомбочек — вкуснейшие биточки в панировке. Ищете способ превратить обычные котлеты в кулинарный шедевр? Эти куриные бомбочки с грибной начинкой станут настоящим открытием! Нежное мясо, сливочные шампиньоны и расплавленный сыр создают восхитительную комбинацию. Идеальное блюдо для семейного ужина, которое понравится и взрослым, и детям.

Обжарьте 250 грамм измельченных шампиньонов с луковицей на сливочном масле до золотистого цвета. Влейте 200 мл сливок и тушите до загустения. В 500 грамм куриного фарша добавьте соль и специи по вкусу. Формируйте шарики: на пищевую пленку выложите порцию фарша, в центр поместите грибную начинку и немного тертого сыра (50 грамм). Аккуратно сформируйте бомбочки, обваляйте в панировочных сухарях и запекайте при 180°C 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте с картофельным пюре и свежей зеленью — сочность и аромат этого блюда покорят любого!

Ранее мы готовили обалденные биточки из риса, кабачка и кукурузы. Идеально для разнообразия семейного меню.

