20 ноября 2025 в 16:38

Готовлю семгу со специальным соусом — получается так вкусно, что можно забыть о ресторанах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Я люблю готовить эту семгу для особых случаев, когда хочется создать праздничную атмосферу без лишних хлопот. Блюдо выглядит изысканно, но готовится не сложнее обычной рыбы, а сливочный соус со шпинатом и черри придает ему настоящий ресторанный шарм. Особенно приятно, когда простые ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр.

Для блюда мне нужно: стейки семги (2 шт.), сливки 10% (100 мл), шпинат (40 г), помидоры черри (100 г), чеснок (2 зубчика), соль и перец по вкусу. Готовлю так: семгу слегка обжариваю с двух сторон на оливковом масле, затем перекладываю на тарелку. В той же сковороде пассерую измельченный чеснок, добавляю разрезанные пополам помидоры черри и шпинат. Когда шпинат немного увянет, вливаю сливки, прогреваю 2-3 минуты и возвращаю семгу в соус. Томлю под крышкой еще 5–7 минут на медленном огне. Подаю с рисом или молодой картошкой.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

