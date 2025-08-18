Никакого жира! Куриные шашлыки в духовке, которые избавят от голода надолго

Эти куриные шашлыки в духовке — идеальный баланс сытности и легкости: нежное мясо с золотистой корочкой, пропитанное ароматом чеснока и лимона, сохраняет сочность. А еще в них нет никакого жира!

Для маринада смешайте 500 г куриного филе (кубиками), сок 1 лимона, 2 ст. л. йогурта, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль и перец. Оставьте на 2 часа в холодильнике. Нанижите на шпажки, чередуя с луковыми кольцами и кусочками болгарского перца. Запекайте 25 минут при 200 °C на решетке (подстелите противень для капель).

Подавайте с зеленью — в 100 г всего 140 ккал и 28 г белка, что надолго избавляет от чувства голода.

