Микс сладости и остроты в одном блюде — готовлю хрустящую курочку для уютных вечерних посиделок

Я особенно люблю готовить эти ножки, когда хочется добавить остроты в обычный ужин. Сочетание пикантного табаско со сладким медом и чесночными нотками создает неповторимый вкус, а курица получается одновременно острой и нежной. Это блюдо отлично подходит для вечеринок с друзьями или когда просто хочется чего-то особенного.

Для блюда мне нужно: куриные ножки (1 кг), соль, перец, копченая паприка (2 ч. л.), чесночный порошок (2 ч. л.), аджика (200–250 г), мед (3-4 ст. л.), соус табаско (2-3 капли), оливковое масло (2 ст. л.). Готовлю так: ножки натираю смесью специй, выкладываю на пергамент и запекаю при 180 °C 30 минут. Для маринада смешиваю аджику, мед, табаско и масло. Каждую ножку обмакиваю в маринад и возвращаю в духовку еще на 25–30 минут до румяной корочки. Подаю с овощным салатом или картофелем.

