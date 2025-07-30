Готовлю это блюдо — и забываю о голоде до утра: курица с овощами под сыром

Готовлю это блюдо — и забываю о голоде до утра: курица с овощами под сыром

Этот сытный ужин с курицей — настоящее спасение для тех, кто хочет наесться впрок. Нежное куриное филе с овощами под сыром создает идеальный баланс белков и клетчатки, который надолго сохраняет чувство сытости.

Готовлю это блюдо — и забываю о голоде до утра! Вкус — сливочный, с пикантными нотками чеснока, сладостью запеченных овощей и хрустящей сырной корочкой.

Для приготовления возьмите: 2 куриных филе (500 г), 1 кабачок, 1 баклажан, 1 болгарский перец, 1 луковицу, 200 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, специи по вкусу. Курицу нарежьте кубиками, овощи — ломтиками. Выложите в форму слоями: овощи, курица, сметана, тертый сыр. Запекайте 35–40 минут при 180 °C.

Это блюдо содержит всего 280 ккал на порцию, но благодаря высокому содержанию белка (35 г) и клетчатки (7 г) надолго избавляет от чувства голода. Подавайте горячим — сочная курица, тающие овощи и хрустящий сыр создадут идеальный ужин, после которого вам точно не захочется перекусывать ночью!

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