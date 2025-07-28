Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 21:28

Сладкий салат с капустой всего на 60 ккал: спасет фигуру и порадует вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий салат с капустой и огурцом — это освежающее сочетание хрустящей свежести с приятной сладкой ноткой. Капуста дарит сочный хруст, огурец — легкую водянистость, а сахарная заправка создает нежный сладковатый вкус без приторности.

Это блюдо — настоящая витаминная бомба: капуста богата витамином С и клетчаткой, огурец содержит калий и магний, а лимонный сок в заправке улучшает пищеварение. Калорийность — всего 60 ккал на 100 г, что делает салат идеальным для диетического питания.

Для приготовления тонко нашинкуйте 300 г белокочанной капусты, нарежьте 1 свежий огурец соломкой. Смешайте овощи, добавьте 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. лимонного сока и щепотку соли. Тщательно помните руками, чтобы капуста дала сок, затем дайте настояться 15 минут.

Этот легкий, низкокалорийный салат прекрасно дополнит любое меню, спасет фигуру и порадует вкусом.

Ранее стало известно, как приготовить диетический вариант салата «Мимоза».

салаты
капуста
рецепты
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принимаем бой: взломали «Госуслуги» — что делать
Появились кадры с российским моряком с подбитого сухогруза Eternity C
Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
В США объяснили, как расценивать доставку ядерного оружия в Британию
Российская сторона распорядилась закрыть пункты пропуска с Украиной
Тело трехлетнего ребенка прибило к пляжу популярного курорта
Российских туристов заселили в полуразрушенные номера на популярном курорте
Петросян и Степаненко попали под суд из-за 500 тысяч: что еще не поделили
Медикам пришлось снять скальп с мужчины после поездки на самокате
«Рушить американскую торговлю»: политолог оценил новый ультиматум Трампа
Трамп и ЕС зажали миллиарды: кто кого обманет, чем это грозит России
Звезда «Фишера» раскрыл, уступает ли Иван Янковский своим родственникам
Эксперт усомнился в введении пошлин против России со стороны США
Поножовщина от романтика и изнасилование в колонии: дикие ЧП за день
Миллионер не выжил после нападения разъяренного слона
Жертв домашнего насилия научат давать сдачу
В Петербурге запретили мигрантам садиться за баранку такси
В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпинистов после камнепада
В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета
Жених в дырявых трусах: сельчанка залетела от зэка после изнасилования
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.