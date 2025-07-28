Сладкий салат с капустой всего на 60 ккал: спасет фигуру и порадует вкусом

Сладкий салат с капустой всего на 60 ккал: спасет фигуру и порадует вкусом

Сладкий салат с капустой и огурцом — это освежающее сочетание хрустящей свежести с приятной сладкой ноткой. Капуста дарит сочный хруст, огурец — легкую водянистость, а сахарная заправка создает нежный сладковатый вкус без приторности.

Это блюдо — настоящая витаминная бомба: капуста богата витамином С и клетчаткой, огурец содержит калий и магний, а лимонный сок в заправке улучшает пищеварение. Калорийность — всего 60 ккал на 100 г, что делает салат идеальным для диетического питания.

Для приготовления тонко нашинкуйте 300 г белокочанной капусты, нарежьте 1 свежий огурец соломкой. Смешайте овощи, добавьте 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. лимонного сока и щепотку соли. Тщательно помните руками, чтобы капуста дала сок, затем дайте настояться 15 минут.

Этот легкий, низкокалорийный салат прекрасно дополнит любое меню, спасет фигуру и порадует вкусом.

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