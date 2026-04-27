2 рецепта котлет — лучше классики: сочные в духовке и хрустящие в кляре

2 рецепта котлет — лучше классики: сочные в духовке и хрустящие в кляре

Котлеты — это классика домашней кухни. Но у обычной жарки на сковороде есть свои минусы: масло брызгает во все стороны, котлеты нужно постоянно переворачивать, так еще и получается довольно вредно. Предлагаем два альтернативных способа приготовить любимое блюдо!

Первый способ — запечь котлеты в духовке. Они получаются сочными, равномерно прожаренными со всех сторон и не требуют переворачивания. Достаточно выложить их на противень и забыть на время запекания. Второй способ — обжарить котлеты в кляре. Такие котлеты покрываются хрустящей воздушной корочкой, а внутри остаются нежными и сочными. Попробуйте оба метода и выберите любимый.

Важно!

Главное в обоих рецептах — хороший фарш. А чтобы он получился таким, не жалейте лука и не месите слишком долго. Чем нежнее вы обращаетесь с фаршем, тем мягче будут котлеты.

Для котлет в духовке используйте жирный фарш (свинина с говядиной в пропорции 60/40) — они будут сочнее. Для котлет в кляре фарш можно сделать более постным, сочность добавит сам кляр.

Рецепт № 1: котлеты в духовке — сочные, ровные и без переворотов

Смешайте 500 г мясного фарша (свинина плюс говядина), одну мелко нарезанную луковицу, два зубчика чеснока через пресс, одно яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей, соль и перец. Вымесите фарш, отбейте о миску. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Сформируйте котлеты, выложите на противень. Запекайте 15 минут. Затем переключите на режим гриля или поднимите температуру до 220 градусов, запекайте еще 5–7 минут до румяной корочки.

Переворачивать не нужно. Котлеты получаются сочными благодаря тому, что сок остается внутри.

Совет: для более сочных котлет добавьте в фарш 2 столовые ложки холодной воды или кубик льда.

Рецепт котлет в духовке

Рецепт № 2: котлеты в кляре — хрустящие снаружи, нежные внутри

Приготовьте фарш как в первом рецепте. Сформируйте небольшие круглые котлеты, чуть приплюсните. Для кляра смешайте два яйца, 3 столовые ложки муки, 2 столовые ложки молока, соль и перец до консистенции жидкой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом слоем около 0,5 см. Обмакните каждую котлету в кляр, дайте лишнему стечь. Выложите на сковороду. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Кляр создает герметичную оболочку, внутри которой котлета готовится в собственном соку и остается невероятно сочной.

Совет: кляр должен быть достаточно густым, чтобы не стекать с котлеты. Если жидковат, добавьте еще ложку муки.

Советы для обоих рецептов

Чтобы котлеты не трескались при жарке или запекании, формируйте их гладкими, без трещин. И дайте им постоять 10 минут в холодильнике перед приготовлением.

Если хотите более диетический вариант котлет в духовке, используйте куриный или индюшиный фарш и запекайте при 180 °C 20 минут, затем 5 минут в режиме гриля.

Котлеты можно приготовить и в аэрогриле! Достаточно 20–25 минут при температуре 200 °C, при этом рекомендуем один раз перевернуть заготовки.

