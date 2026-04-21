21 апреля 2026 в 17:04

Вкусные куриные шницели в майонезном кляре — так отбивные вы еще не готовили. Они тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
Если кажется, что куриные отбивные уже ничем не удивят, попробуйте этот вариант. Здесь весь секрет в необычном кляре, который делает мясо невероятно мягким и сочным. При жарке образуется аппетитная корочка, а внутри — нежная, почти кремовая текстура.

Такие шницели действительно тают во рту и легко становятся любимым блюдом на каждый день.

Продукты

Куриное филе — 700 г, яйца — 4 шт., майонез — 3 ст. л., сметана — 3 ст. л., соль, чёрный перец по вкусу, мука — 4 ст. л. с горкой, крупная луковица.

Приготовление

Филе нарезаю на порционные куски и слегка отбиваю, затем солю и перчу, оставляя немного пропитаться.

Для кляра натираю лук на тёрке или измельчаю в блендере, добавляю яйца, майонез и сметану, приправляю солью и перцем, затем постепенно вмешиваю муку до густой, однородной консистенции.

Каждый кусочек курицы полностью окунаю в кляр и выкладываю на разогретую сковороду с растительным маслом, жарю под крышкой до румяной корочки с двух сторон.

Ранее мы делились рецептом греческого супа. Не уха, а интереснее. Бюджетно, но вкус как в ресторане.

Проверено редакцией
Читайте также
Куриные котлеты «Гремолата» с лимонной цедрой — аромат как в ресторане, а готовятся просто
Общество
Куриные котлеты «Гремолата» с лимонной цедрой — аромат как в ресторане, а готовятся просто
Куриный пирог на кефире: заливное тесто и жареный лучок — просто и вкусно
Общество
Куриный пирог на кефире: заливное тесто и жареный лучок — просто и вкусно
Вместо скучной тушеной говядины делаю эту — с кукурузой, сладким перцем и чили. Кускус не варю, завариваю
Общество
Вместо скучной тушеной говядины делаю эту — с кукурузой, сладким перцем и чили. Кускус не варю, завариваю
Делаю этот салат давно вместо оливье: «Мегамикс» — неизбитый, яркий и точно понравится всем
Общество
Делаю этот салат давно вместо оливье: «Мегамикс» — неизбитый, яркий и точно понравится всем
Тру сыр, смешиваю с мукой — и на этом все: рецепт отбивных из грудки — гарантированно хрустящие
Общество
Тру сыр, смешиваю с мукой — и на этом все: рецепт отбивных из грудки — гарантированно хрустящие
курица
мясо
отбивные
шницели
Ольга Шмырева
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

