Вкусные куриные шницели в майонезном кляре — так отбивные вы еще не готовили. Они тают во рту

Если кажется, что куриные отбивные уже ничем не удивят, попробуйте этот вариант. Здесь весь секрет в необычном кляре, который делает мясо невероятно мягким и сочным. При жарке образуется аппетитная корочка, а внутри — нежная, почти кремовая текстура.

Такие шницели действительно тают во рту и легко становятся любимым блюдом на каждый день.

Продукты

Куриное филе — 700 г, яйца — 4 шт., майонез — 3 ст. л., сметана — 3 ст. л., соль, чёрный перец по вкусу, мука — 4 ст. л. с горкой, крупная луковица.

Приготовление

Филе нарезаю на порционные куски и слегка отбиваю, затем солю и перчу, оставляя немного пропитаться.

Для кляра натираю лук на тёрке или измельчаю в блендере, добавляю яйца, майонез и сметану, приправляю солью и перцем, затем постепенно вмешиваю муку до густой, однородной консистенции.

Каждый кусочек курицы полностью окунаю в кляр и выкладываю на разогретую сковороду с растительным маслом, жарю под крышкой до румяной корочки с двух сторон.

