Беру минтай или горбушу и варю греческий суп — не уха, а интереснее. Бюджетно, но вкус как в ресторане

Если хочется лёгкого, но насыщенного супа без привычного «уха-эффекта», готовлю этот вариант. Он получается ароматный, с лёгкой кислинкой от лимона и очень сбалансированный по вкусу.

Подходит любая доступная рыба — даже минтай или горбуша.

Ингредиенты

Филе рыбы (минтай, горбуша или другая) — 700 г, лук — 2 шт., сельдерей — 3–4 стебля, чеснок — 5 зубчиков, помидоры — 3 шт., картофель — 500 г, лавровый лист — 2–3 шт., сок 1 лимона, зелень (петрушка, укроп) — по вкусу, соль, чёрный перец — по вкусу, оливковое масло.

Для бульона: вода — 1 л, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., сельдерей — 1 стебель, чеснок — 1 зубчик, зелень — по вкусу, лавровый лист — 1 шт., перец горошком — 4 шт., соль.

Приготовление

Сначала варим овощной бульон: крупно нарезаем овощи, заливаем холодной водой, доводим до кипения, добавляем специи и зелень. Варим до мягкости, затем процеживаем.

Лук режем кубиком, сельдерей — кусочками, чеснок крупно рубим. Помидоры очищаем от кожицы и нарезаем, картофель — крупными кусками. Рыбу тоже режем на куски.

В кастрюле разогреваем немного оливкового масла, обжариваем лук и сельдерей до мягкости. Добавляем чеснок и готовим ещё пару минут.

Затем кладём помидоры и картофель, слегка протушиваем и заливаем готовым бульоном. Варим около 15 минут, после чего добавляем рыбу и готовим ещё столько же.

В самом конце вливаем лимонный сок, добавляем крупно нарезанную зелень, перемешиваем и снимаем с огня.

