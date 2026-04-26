Вместо курицы и мяса готовлю фарш по-французски: сразу с гарниром и без майонеза

Фарш по-французски — это сытная и сочная запеканка, в которой нежные картофельные дольки с луком и помидорами окружают ароматный мясной слой.

Благодаря тому, что фарш находится в середине, он пропитывает картофель соками, а сметанная заливка и сырная корочка делают блюдо особенно аппетитным.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 4–5 картофелин, 2 луковицы, 2 помидора, 150 г сметаны, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: картофель, лук и помидоры нарежьте тонкими слайсами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой картофеля, посолите, поперчите, посыпьте паприкой и чесноком. Сверху выложите лук и помидоры. Фарш посолите, поперчите, распределите поверх овощей. Смажьте фарш сметаной. Повторите слой картофеля, снова посолите, поперчите и смажьте сметаной. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут. Затем достаньте, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 минут.

