Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 18:31

Вместо курицы и мяса готовлю фарш по-французски: сразу с гарниром и без майонеза

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фарш по-французски — это сытная и сочная запеканка, в которой нежные картофельные дольки с луком и помидорами окружают ароматный мясной слой.

Благодаря тому, что фарш находится в середине, он пропитывает картофель соками, а сметанная заливка и сырная корочка делают блюдо особенно аппетитным.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 4–5 картофелин, 2 луковицы, 2 помидора, 150 г сметаны, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: картофель, лук и помидоры нарежьте тонкими слайсами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой картофеля, посолите, поперчите, посыпьте паприкой и чесноком. Сверху выложите лук и помидоры. Фарш посолите, поперчите, распределите поверх овощей. Смажьте фарш сметаной. Повторите слой картофеля, снова посолите, поперчите и смажьте сметаной. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут. Затем достаньте, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить из свиной шеи сочные стейки в духовке.

Проверено редакцией
Читайте также
В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили
Общество
В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили
HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России
Общество
HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России
Разминаю консервы тунца с огурцом и яйцом — в лаваш. Бюджетный рулет на праздник — вкуснее, чем с красной рыбой
Общество
Разминаю консервы тунца с огурцом и яйцом — в лаваш. Бюджетный рулет на праздник — вкуснее, чем с красной рыбой
Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Общество
Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Превращаю обычную картошку и фарш в балдежный рулет: ничего тереть и заранее жарить не нужно
Общество
Превращаю обычную картошку и фарш в балдежный рулет: ничего тереть и заранее жарить не нужно
Общество
рецепты
ужины
фарш
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ сообщили тревожную весть о Запорожской АЭС
Майский снег для москвичей, новые детали аварии на ЧАЭС: что будет дальше
В Серпухове задержали подозреваемую в убийстве новорожденного сына женщину
В Росстате назвали самый доступный шашлык перед майскими праздниками
Проукраинских активистов залили перцовыми баллонами в Италии
Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Москву
Война в Иране угрожает дубайскому шоколаду
Пентагон уличили в серьезном подлоге в конфликте с Ираном
Семья россиянина-предателя пострадала от рук ВСУ
«Было предчувствие»: погибший в Бурятии проводник не хотел идти в горы
«Помнят и будут помнить»: Гайдукевич о влиянии Жириновского
«Стремился убить Трампа»: Ливитт назвала вашингтонского стрелка безумцем
«Ситуация остается сложной»: наступление российской армии напугало Сырского
Трамп раскрыл, поддерживает ли он контакты с Путиным
«Все боятся»: Пушков раскрыл, в чем демократы обвиняют Трампа
Раскрыто, кто позвонил Трампу после инцидента со стрельбой
«В сердце много ненависти»: Трамп охарактеризовал вашингтонского стрелка
В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Фанаты устроили массовую драку из-за победы российского боксера
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.