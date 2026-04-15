15 апреля 2026 в 17:32

Вместо шашлыка готовлю из свиной шеи сочные стейки: мясо, лук, духовка и немного времени

Фото: D-NEWS.ru
Стейки из свиной шеи вместо шашлыка — это сочное, ароматное и простое в приготовлении блюдо, которое не требует мангала и долгого маринования. Мясо получается нежным, с корочкой.

Для приготовления понадобится: 1 кг свиной шеи, 2–3 луковицы, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. майонеза, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: свиную шею нарежьте на толстые стейки (2–3 см). С одной стороны сделайте неглубокие надрезы накрест. Натрите стейки солью, перцем, паприкой и чесноком. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте стейки с двух сторон до румяной корочки (по 2–3 минуты). На противень выложите нарезанный кольцами лук. Сверху выложите обжаренные стейки.

В миске смешайте соевый соус и майонез, смажьте этой смесью стейки. Накройте противень фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут. Подавайте горячими с запеченным луком.

Проверено редакцией
Общество
Астрофизик рассказал, из чего состоят кометы
Общество
В России зафиксировали падение цен на социально значимые продукты
Общество
Этот пудинг из кулича — элегантное спасение для пасхальных остатков. Минимум усилий, а результат впечатляет
Общество
Нарезаю мясо и заворачиваю — нежные сочные рулетики получаются вкуснее мяса по-французски
Семья и жизнь
От улова до шедевра с дымком: секреты копчения рыбы и мяса своими руками
Общество
рецепты
мясо
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

