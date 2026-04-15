Вместо шашлыка готовлю из свиной шеи сочные стейки: мясо, лук, духовка и немного времени

Вместо шашлыка готовлю из свиной шеи сочные стейки: мясо, лук, духовка и немного времени

Стейки из свиной шеи вместо шашлыка — это сочное, ароматное и простое в приготовлении блюдо, которое не требует мангала и долгого маринования. Мясо получается нежным, с корочкой.

Для приготовления понадобится: 1 кг свиной шеи, 2–3 луковицы, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. майонеза, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: свиную шею нарежьте на толстые стейки (2–3 см). С одной стороны сделайте неглубокие надрезы накрест. Натрите стейки солью, перцем, паприкой и чесноком. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте стейки с двух сторон до румяной корочки (по 2–3 минуты). На противень выложите нарезанный кольцами лук. Сверху выложите обжаренные стейки.

В миске смешайте соевый соус и майонез, смажьте этой смесью стейки. Накройте противень фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут. Подавайте горячими с запеченным луком.

