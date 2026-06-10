Забудь про шашлык. Это борани по-грузински из фасоли и курицы — мой хит этого лета

Забудь про шашлык. Это борани по-грузински из фасоли и курицы — мой хит этого лета

Если хочешь летнего ужина без напряга — бери курицу, фасоль и топленое масло. Остальное сделает мацони.

Ингредиенты

Курица — 1 кг, фасоль зеленая — 800 г, мацони из коровьего молока — 450 мл, масло топленое — 120 г, эстрагон — 4 веточки, петрушка — 4 веточки, кинза — 4 веточки, лук зеленый — 4 шт., чеснок — 2 зубчика, чабер сушеный — 1,5 ч. л., гвоздика молотая — 1 щепотка, корица молотая — 1 щепотка, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу курицу на порционные куски, солю, перчу и жарю в топленом масле до румяной корочки. Тем временем варю зеленую фасоль в кипятке 5–7 минут — чтобы осталась хрустящей. Откидываю на дуршлаг, а в сковороду, где жарилась курица, закидываю фасоль. Туда же рублю всю зелень, добавляю чабер, корицу, гвоздику и тушу до мягкости.

Заправку делаю просто: давлю чеснок в мацони, солю и мешаю. Выкладываю слоями: половина фасоли, сверху курица, потом оставшаяся фасоль и поливаю все соусом. Итог — тарелка, которую сметают за минуту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Слои реально работают: хрустящая корочка курицы, нежная зеленая фасоль и ароматное мацони с чесноком. Я сначала сомневался, что йогурт и фасоль сочетаются, а теперь только так и делаю. Один совет: не жалейте топленого масла при обжарке — оно дает тот самый ореховый вкус, который все склеивает.