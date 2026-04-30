Зверев назвал главный бьюти-тренд в России

Зверев назвал пластику как у Хадид главным бьюти-трендом в России

В России сохраняется тренд на пластические операции, заявил шоумен Сергей Зверев в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на пресс-конференции на тему: «Тренд на естественность. Почему импланты и надувные губы выходят из моды?». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, многие берут пример с американской модели Беллы Хадид.

По словам Зверева, топ модель со среднестатистической внешностью легла под нож, чтобы заполучить точенный нос и миндалевидный разрез глаз. Он напомнил, что тогда популярность манекенщицы резко возросла, а девушки в том числе из России стали пробовать тренд на себе.

Остался тренд Беллы Хадид <...>. Когда [девушке со] среднестатистическим лицом, обычной такой девчонке сделали роскошную пластику, носик аккуратный точеный, линию глаза такую, миндалевидный глаз. У нее работы стало очень много и она стала топ-моделью, — напомнил Зверев.

Ранее шоумен рассказал, что люди стали реже обращаться к пластическим хирургам из-за страха. По его мнению, истории о врачебных ошибках заставили многих задуматься о последствиях изменения внешности.