20 ноября 2025 в 20:28

Вместо тушеной грудки готовлю куриные корзинки — получаются сочные чашечки с сырной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вместо надоевшей тушеной грудки готовлю куриные корзинки — получаются сочные чашечки с сырной начинкой. Блюдо выглядит празднично, а его приготовление не занимает много времени.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, соль, перец, паприка, 100 г кукурузы, 150 г твердого сыра, растительное масло для форм. Куриное филе мелко порубите ножом или измельчите в фарш, оставляя текстуру. Добавьте яйцо, сметану, горчицу и специи, тщательно вымешайте. Полученную массу разделите на 6–8 частей и выложите фарш, придавая форму корзинок, на противень. Внутрь каждой корзинки положите начинку: кукурузу и тертый сыр. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Вкус этих корзинок — это сочная, нежная куриная основа с хрустящей корочкой и потрясающей начинкой из сладковатой кукурузы и тянущегося расплавленного сыра. Блюдо получается одновременно эффектным, сытным и очень ароматным.

Ранее стало известно, как приготовить картофельную запеканку — простой рецепт сытного ужина: вкуснее и проще, чем готовить зразы.

