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17 июля 2025 в 00:05

Курица, от которой вы оближете пальцы! Ужин без хлопот в одной сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карамелизированная курица с картофелем — это идеальное сочетание хрустящей золотистой корочки, нежного мяса и ароматного картофеля, пропитанного соками. В этом блюде с пикантными нотками чеснока и трав каждый ингредиент дополняет друг друга.

Для приготовления обжарьте 4 куриных бедра кожицей вниз на сухой сковороде до румяности (8–10 минут), переверните, добавьте 500 г картофеля, нарезанного дольками, 4 зубчика чеснока и 2 веточки розмарина. Влейте 2 ст. л. меда, 1 ст. л. соевого соуса и 50 мл воды, тушите под крышкой 25 минут на среднем огне. Снимите крышку, увеличьте огонь и готовьте еще 5 минут, чтобы картофель покрылся хрустящей корочкой.

Такой ужин готовится без хлопот в одной сковороде. Подавайте горячим, посыпав зеленью, — от этой курицы вы оближете пальцы!

Ранее стало известно, как приготовить куриные медальоны в горчичном соусе за 15 минут.

курица
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ужины
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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