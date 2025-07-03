Всего 15 минут, и куриные медальоны с горчичным соусом готовы: жарим быстро

Всего 15 минут, и куриные медальоны с горчичным соусом готовы: жарим быстро

Всего 15 минут, и нежные куриные медальоны с ароматным горчичным соусом будут готовы. Блюдо получается легким, но сытным, с тонким ароматом чеснока и трав.

Медальоны по этому рецепту — это нежное, тающее во рту мясо с кремовой текстурой и пикантным сливочно-горчичным соусом, который идеально подчеркивает вкус курицы.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриных филе, 2 ст. л. оливкового масла, 50 мл сливок 20%, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока, специи (соль, перец, прованские травы).

Филе нарежьте поперек волокон на толстые ломтики (2–3 см), отбейте через пленку, посолите и поперчите. Разогрейте сковороду с маслом. Теперь жарим быстро, по 2–3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки, затем снимите с огня.

В той же сковороде обжарьте измельченный чеснок 30 секунд, добавьте горчицу, сливки и специи, прогрейте 2 минуты до загустения. Верните медальоны в соус, потомите 1 минуту. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами.

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