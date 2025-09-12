Запеканка для всей семьи: готовим с брокколи и сыром за 20 минут

Запеканка из брокколи и сыра — это полезное и вкусное блюдо, которое сочетает нежность овощей и аппетитную сырную корочку. Брокколи сохраняет свои полезные свойства при запекании, а сыр придает блюду насыщенный вкус и аромат. Эта запеканка станет отличным вариантом для легкого ужина или питательного обеда.

500 г соцветий брокколи отваривают в подсоленной воде 5 минут. Выкладывают в форму для запекания. 3 яйца взбивают с 200 мл сливок, добавляют 100 г тертого сыра, соль и перец по вкусу. Заливают брокколи яичной смесью, сверху посыпают еще 50 г тертого сыра. Запекают при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Дают немного остыть перед подачей. Подают горячей или теплой со свежими овощами.

