13 сентября 2025 в 23:00

Обалденный шашлык из свинины в духовке: не отличить от мангала

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В духовке можно приготовить обалденный шашлык из свинины, который не отличить от того, что приготовлен на мангале. Мясо получается нежным, буквально тающим во рту, с корочкой снаружи и насыщенным соком внутри.

Для приготовления нарежьте 1 кг свиной шеи кубиками, замаринуйте на 4 часа в смеси из 1 луковицы (кольца), 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. аджики, 1 ч. л. паприки, соли и перца. Насадите мясо на шпажки и установите их на края формы для запекания, чтобы куски мяса оказались в подвесном состоянии. Полейте оставшимся маринадом и запекайте 40 минут при 200 °C, затем убавьте до 180 °C и готовьте еще 20 минут, поливая выделившимся соком.

Подавайте с лепешками, зеленым луком и соусом ткемали — этот шашлык не отличить от мангала! А делать его можно в любое время года.

Ранее стало известно, как приготовить свинину по-королевски: ароматное томленое мясо с черносливом.

