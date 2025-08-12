Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Свинина по-королевски: обалденное томленое мясо с черносливом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо покоряет гармонией вкусов: сочные кусочки свинины томятся в сливочном соусе с черносливом, который придает легкую кислинку и карамельный аромат. От свинины по-королевски еще никто не отказывался!

Для приготовления возьмите 800 г свиной шеи (кубиками), обжарьте до румяной корочки. Добавьте 1 нарезанную луковицу, 2 тертые моркови, 200 г чернослива (без косточек), 2 лавровых листа и 3 горошины душистого перца. Влейте 200 мл сливок 20% и тушите под крышкой 40 минут на медленном огне.

Секрет нежности — за 5 минут до готовности добавьте 1 ч. л. меда и щепотку мускатного ореха. Подавайте с картофельным пюре. Это обалденное томленое мясо, которое буквально тает во рту, а чернослив дает ему изысканное фруктовое послевкусие.

Ранее стало известно, как приготовить карамелизированные куриные крылышки на сковороде.

свинина
мясо
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
