Свинина по-королевски: обалденное томленое мясо с черносливом

Это блюдо покоряет гармонией вкусов: сочные кусочки свинины томятся в сливочном соусе с черносливом, который придает легкую кислинку и карамельный аромат. От свинины по-королевски еще никто не отказывался!

Для приготовления возьмите 800 г свиной шеи (кубиками), обжарьте до румяной корочки. Добавьте 1 нарезанную луковицу, 2 тертые моркови, 200 г чернослива (без косточек), 2 лавровых листа и 3 горошины душистого перца. Влейте 200 мл сливок 20% и тушите под крышкой 40 минут на медленном огне.

Секрет нежности — за 5 минут до готовности добавьте 1 ч. л. меда и щепотку мускатного ореха. Подавайте с картофельным пюре. Это обалденное томленое мясо, которое буквально тает во рту, а чернослив дает ему изысканное фруктовое послевкусие.

